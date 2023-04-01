Icon

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق Icon رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية Icon الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة Icon سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا Icon 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف Icon سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة Icon أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج Icon أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
 للعمل في عدة مدن

224 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
224 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • استشاري أمراض معدية.
  • فني رعاية مرضى.
  • طبيبة نائب أشعة.
  • مصور موجات فوق الصوتية.
  • فني تجبير بالجبس.
  • رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.
  • رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.
  • مهندس تكييف وتبريد.
  • محاسب الإدارة المالية.
  • ميكانيكي مضخات.
  • مشغل هاتف.
  • فني سحب دم (خدمة مدنية).
  • فني/ مساعد طبيب أسنان(خدمة مدنية).
  • طبيب استشاري – طب الأسرة.
  • أخصائي أمراض كلى.
  • طبيب أخصائي.
  • استشاري عناية مركزة.
  • طبيب نائب.
  • مهندس مدني.
  • مهندس ميكانيكي.
  • مهندس الكترونيات وتحكم.
  • محاسب مساعد المالية.
  • محاسب مساعد الموارد البشرية.
  • فني كهرباء.
  • طبيب مقيم – الطوارئ.
  • طبيب أخصائي تخدير.
  • أخصائي طب الأسرة.
  • طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.
  • طبيب أخصائي أول تخدير.
  • فني مكافحه العدوى.
  • أخصائي موارد بشرية.
  • فني تعقيم لوازم طبية.
  • مساعد طباخ (ثانوية فأعلى).
  • استشاري جراحة الأوعية الدموية.
  • طبيب أخصائي أعصاب الأسنان.
  • استشاري الغدد الصماء.
  • طبيب نائب طب الأعصاب.
  • طبيب نائب أول العمليات الجراحية للأطفال.
  • استشاري عناية مركزة.
  • استشاري طب وجراحة العيون.
  • استشاري تصوير أشعة جسم.
  • استشاري عناية مركزة أطفال.
  • استشاري طب الأعصاب.
  • طبيب أخصائي تركيبات أسنان.
  • ممرضـ/ـة مسجلة.
  • طبيب مقيم طوارئ.
  • أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.
  • مطوّر وسائط متعددة.
  • محلل أعمال.
  • مبرمج كمبيوتر.
  • مشغل سنترال.
  • مراقب مواد.
  • أمين مستودع.
  • والمزيد …

أماكن العمل:

  •  مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
  •  مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
  •  مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
  •  مستشفى القوات المسلحة بجازان.
  •  مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
  •  مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
  •  إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
  •  مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك).
  •  إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب...

السعودية اليوم
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
العالم

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان...

العالم
سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر
السعودية اليوم

سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر...

السعودية اليوم
القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب العاملين
آخر الاخبار

القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب...

آخر الاخبار
إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل
الرياضة

إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

الرياضة
الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك
الرياضة

الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

الرياضة
3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
أخبار أمنية

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة...

أخبار أمنية