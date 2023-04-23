23 منشأة مخالفة خلال جولات رقابية على منافذ بيع حلويات العيد

فوز كبير لـ إشبيلية ضد مان يونايتد بثلاثية نظيفة محاكمة 8 أطباء بسبب وفاة مارادونا رئيس المحكمة العليا: الشرع اعتمد على الرؤية وليس الحسابات موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية 8 حدائق وساحات تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية لقطات لـ جهود المرور السري بالرياض لرصد وضبط المخالفات يوفنتوس يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبته امتلاء صحن الطواف أثناء أداء صلاة العشاء بالمسجد الحرام ليلة العيد
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، 23 منشأة مخالفة و59 منتج شوكولاتة وحلويات مخالف لاشتراطات السلامة واللوائح الفنية والمواصفات الغذائية.
وأكدت الهيئة أن الحملة تهدف إلى مراقبة المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الحلويات والشوكولاتة التي يكثر استخدامها أثناء العيد، للتأكد من سلامتها، وتمثلت أبرز المخالفات في عدم وجود بطاقات تغذوية على منتجات الشوكولاتة والحلويات والتخزين في ظروف غير مناسبة.
وأشارت إلى أنه خلال الحملة الرقابية تم زيارة 161 منشأة والتحقق من 317 منتجًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ومصادرة المنتجات المخالفة.
ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين للتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء والاطلاع على البيانات التغذوية قبل شراء المنتجات، وإبلاغ الهيئة عن المخالفات عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.