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يجب التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء

23 منشأة مخالفة خلال جولات رقابية على منافذ بيع حلويات العيد

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
23 منشأة مخالفة خلال جولات رقابية على منافذ بيع حلويات العيد
المواطن - فريق التحرير

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، 23 منشأة مخالفة و59 منتج شوكولاتة وحلويات مخالف لاشتراطات السلامة واللوائح الفنية والمواصفات الغذائية.

طرق التخزين

وأكدت الهيئة أن الحملة تهدف إلى مراقبة المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الحلويات والشوكولاتة التي يكثر استخدامها أثناء العيد، للتأكد من سلامتها، وتمثلت أبرز المخالفات في عدم وجود بطاقات تغذوية على منتجات الشوكولاتة والحلويات والتخزين في ظروف غير مناسبة.

وأشارت إلى أنه خلال الحملة الرقابية تم زيارة 161 منشأة والتحقق من 317 منتجًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ومصادرة المنتجات المخالفة.

التأكد من صلاحيتها

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين للتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء والاطلاع على البيانات التغذوية قبل شراء المنتجات، وإبلاغ الهيئة عن المخالفات عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

 

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