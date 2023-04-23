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23 وظيفة شاغرة لدى مشروع القدية

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
23 وظيفة شاغرة لدى مشروع القدية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مشروع.

– مدير أول تطوير التصميم.

– مدير التسويق السكني.

– مدير تجربة العملاء الرقمية والتحليلات.

– مدير تطوير خطط الأصول.

– موظف استضافة الضيوف.

– مساعد مدير التقارير المالية.

– مساعد تنفيذي.

– مدير حوكمة الاستثمار والامتثال.

– مدير الاستثمار.

– مدير الأصول الثابتة/ الفواتير.

– مساعد مدير محلل أعمال تقنية المعلومات.

– مساعد أول/ حسابات الدفع.

– مدقق داخلي أول/ المشاريع وتقنية المعلومات.

– مساعد أول/ الأصول الثابتة.

– مدير ذكاء الأعمال.

– مستشار قانوني أول.

– مساعد مدير أمن تقنية المعلومات.

– مستشار قانوني.

– مساعد/ خدمات الموارد البشرية.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مساعد أول/ اكتساب المواهب (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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