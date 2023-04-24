أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام 24 ألف هزة أرضية تضرب تركيا خلال شهرين السعودية الثانية عالميًّا في الوعي بالذكاء الاصطناعي دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة فشل الناتو في التوصل لموقف بشأن انضمام أوكرانيا للحلف 4 مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز عطر الكلام السديس يفطر مع أبناء جمعية لرعاية الأيتام ويستمع لقراءتهم للقرآن مراد باتنا يُحرز الهدف الأول لـ الفتح الإرياني: مأرب وأبناؤها تحملوا العبء الأكبر للحرب باليمن لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن عدد الزلازل التي وقعت في تركيا بعد زلازل مركز كهرمان مرعش المدمرة.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن أكثر من 24 ألف زلزال وقعوا خلال شهرين، مؤكدة أن نشاط الزلازل مستمر.
وتسببت الزلازل، التي كان مركزها في كهرمان مرعش، في دمار كبير في 11 محافظة تركية، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص.
وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الهزة وقعت في منطقة دوشاما ألطي، على عمق نحو 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وكانت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت يوم الاثنين الماضي ولاية ملاطية جنوبي تركيا.