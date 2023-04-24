24 ألف هزة أرضية تضرب تركيا خلال شهرين

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن عدد الزلازل التي وقعت في تركيا بعد زلازل مركز كهرمان مرعش المدمرة.

24 ألف زلزال

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن أكثر من 24 ألف زلزال وقعوا خلال شهرين، مؤكدة أن نشاط الزلازل مستمر.

وتسببت الزلازل، التي كان مركزها في كهرمان مرعش، في دمار كبير في 11 محافظة تركية، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

7 كيلومترات

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الهزة وقعت في منطقة دوشاما ألطي، على عمق نحو 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت يوم الاثنين الماضي ولاية ملاطية جنوبي تركيا.