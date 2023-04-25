ريال مدريد يتجاوز عقبة قادش بصعوبة 25 قتيلًا وإصابة المئات في السودان والمملكة تدعو لاجتماع عاجل الفيصلي يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الأهلي مدني عفيف يباشر بلاغات احتجاز مركبات بعد هطول الأمطار الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية طريقة التعامل مع المركبة عند انفجار الإطار خلال القيادة رقم قياسي.. 50 مليون مستخدم لحافلات مكة سدايا تنال 4 شهادات تقديرية من منظمة ICMG الدولية ليونيل ميسي يُعادل رقم رونالدو مدني حائل ينقذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه
زادت أعداد القتلى والمصابين في السودان، من جراء الاشتباكات الحادثة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في وقت تتبادل فيه الجبهتان الإعلانات بالسيطرة على مواقع في السودان.
مباشر من #العربية | #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع بتبادلان الإعلانات بالسيطرة على مواقع في #السودان https://t.co/fISEq5Tkwt
— العربية (@AlArabiya) April 15, 2023
وحسب ما نقلت رويترز عن نقابة أطباء السودان، فإن عدد القتلى وصل إلى 25 شخصًا على الأقل وإصابة 183 في أنحاء السودان بعد الاشتباكات، التي لم تؤكد حتى الآن أن جميعهم مدنيون وربما يكون من بينهم عسكريون.
ونشبت اشتباكات وحرب عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق مختلفة من السودان، اليوم الأحد، أهمها العاصمة وبعض المناطق القريبة.
من جانبه، أكد الجيش السوداني أن القتال بدأ يوم السبت، بعد محاولة من قوات الدعم السريع لمهاجمة قواته في الجزء الجنوبي من العاصمة السودانية، كما اتهم قوات الدعم السريع بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، وفيها القصر الجمهوري.
من جانب آخر، أكدت قوات الدعم السريع، ضمن بيانها، أن الجيش السوداني هو من بدأ بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم، مؤكدة أنها سيطرت على مطار المدينة وعلى القصر الجمهوري بالعاصمة.
من جانبها، دعت المملكة إلى اجتماع عاجل للمندوبين في جامعة الدول العربية، لبحث آخر التطورات في السودان، وما يحدث الساعات الحالية، كما دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف لتحقيق الأمن والاستقرار.
الجامعة العربية: #مصر و #السعودية تدعوان لاجتماع على مستوى المندوبين غدا لبحث الوضع بـ #السودان
#العربية pic.twitter.com/UhObD0dXrx
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 15, 2023
وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد، ليؤدي إلى مزيد من التوتر واندلاع الاشتباكات.