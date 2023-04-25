25 قتيلًا وإصابة المئات في السودان والمملكة تدعو لاجتماع عاجل

زادت أعداد القتلى والمصابين في السودان، من جراء الاشتباكات الحادثة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في وقت تتبادل فيه الجبهتان الإعلانات بالسيطرة على مواقع في السودان.

زيادة أعداد القتلى

وحسب ما نقلت رويترز عن نقابة أطباء السودان، فإن عدد القتلى وصل إلى 25 شخصًا على الأقل وإصابة 183 في أنحاء السودان بعد الاشتباكات، التي لم تؤكد حتى الآن أن جميعهم مدنيون وربما يكون من بينهم عسكريون.

ونشبت اشتباكات وحرب عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق مختلفة من السودان، اليوم الأحد، أهمها العاصمة وبعض المناطق القريبة.

من بدأ الحرب؟

من جانبه، أكد الجيش السوداني أن القتال بدأ يوم السبت، بعد محاولة من قوات الدعم السريع لمهاجمة قواته في الجزء الجنوبي من العاصمة السودانية، كما اتهم قوات الدعم السريع بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، وفيها القصر الجمهوري.

من جانب آخر، أكدت قوات الدعم السريع، ضمن بيانها، أن الجيش السوداني هو من بدأ بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم، مؤكدة أنها سيطرت على مطار المدينة وعلى القصر الجمهوري بالعاصمة.

اجتماع عاجل

من جانبها، دعت المملكة إلى اجتماع عاجل للمندوبين في جامعة الدول العربية، لبحث آخر التطورات في السودان، وما يحدث الساعات الحالية، كما دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف لتحقيق الأمن والاستقرار.

اشتباكات في السودان

وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد، ليؤدي إلى مزيد من التوتر واندلاع الاشتباكات.