25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: المهندس الأول ، وظيفة التحسين المستمر. المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات. متخصص ، وظيفة ذكاء الأعمال. وظيفة مهندس تقدير التكلفة (ج). أخصائي ، وظيفة عملية PDH. المستشار القانوني الرئيسي الثاني ، وظيفة المملكة العربية السعودية. مستشار ، وظيفة أداء الأعمال. المستشار الثالث ، وظيفة تحويل الأعمال. عالم كبير ، إدارة التكنولوجيا ووظيفة الترخيص. أخصائي أول ، وظيفة الألياف. رئيس قسم ، وظيفة ضمان الأمن والوعي. وظيفة منسق عمليات تكنولوجيا المعلومات والدعم. محلل ، وظيفة دفاع الأمن السيبراني. عامل تشغيل ، وظيفة PDH. عامل تشغيل ، وظيفة LDPE. أخصائي ، وظيفة الصك. الممثل الثالث ، وظيفة مبيعات إعادة التدوير. مستشار ، وظيفة إدارة المواهب. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).