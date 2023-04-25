Icon

بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن Icon 12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو Icon 560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول Icon 25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon استطلاعات الرأي تكشف مفاجأة لأردوغان قبيل الانتخابات Icon إغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة خلال 3 أشهر Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة وصواعق بمحافظة أبو عريش Icon المناطيد الملونة تزين سماء العلا Icon سخرية بايدن من أشهر منتقديه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل بفروع الشركة في عدة مدن

25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. المهندس الأول ، وظيفة التحسين المستمر.
  2. المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات.
  3. متخصص ، وظيفة ذكاء الأعمال.
  4. وظيفة مهندس تقدير التكلفة (ج).
  5. أخصائي ، وظيفة عملية PDH.
  6. المستشار القانوني الرئيسي الثاني ، وظيفة المملكة العربية السعودية.
  7. مستشار ، وظيفة أداء الأعمال.
  8. المستشار الثالث ، وظيفة تحويل الأعمال.
  9. عالم كبير ، إدارة التكنولوجيا ووظيفة الترخيص.
  10. أخصائي أول ، وظيفة الألياف.
  11. رئيس قسم ، وظيفة ضمان الأمن والوعي.
  12. وظيفة منسق عمليات تكنولوجيا المعلومات والدعم.
  13. محلل ، وظيفة دفاع الأمن السيبراني.
  14. عامل تشغيل ، وظيفة PDH.
  15. عامل تشغيل ، وظيفة LDPE.
  16. أخصائي ، وظيفة الصك.
  17. الممثل الثالث ، وظيفة مبيعات إعادة التدوير.
  18. مستشار ، وظيفة إدارة المواهب.
  19. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان
العالم

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من...

العالم
لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة
مشاهير

لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة

مشاهير
أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

السعودية اليوم
درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في باكستان
العالم

درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في...

العالم
نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة
السعودية اليوم

نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة

السعودية اليوم
رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده
آخر الاخبار

رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي...

آخر الاخبار
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف
السعودية اليوم

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية...

السعودية اليوم