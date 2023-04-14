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شملت 160 مدينة ومحافظة

257 ألف صفقة إيجارية في شهر مارس

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ صباحاً
257 ألف صفقة إيجارية في شهر مارس
المواطن - واس

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سجل المؤشر الإيجاري الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 257 ألف صفقة إيجارية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت مؤخرا، ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة “سكني”؛ ليصبح بذلك شهر مارس الأعلى تسجيلًا للصفقات الإيجارية منذ إطلاق المؤشر.

الوسيط العقاري

وأصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم السلوك الإيجاري للوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء العقاريين، وإيضاح عدد المُقَيمين للوسيط العقاري، على مستوى المدن والأحياء في المؤشر الإيجاري، حيث يعتمد تقييم السلوك الإيجاري للوسيط العقاري في المرحلة الحالية على مدى رضى المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.

تفاصيل الصفقات

وسجّل تقرير المؤشر الإيجاري لشهر مارس 2023 صفقات إيجارية سكنية على الوحدات (الشقق، الأدوار، الفلل) تجاوزت 202 ألف صفقة، بينما سجلت الصفقات الإيجارية التجارية للوحدات التجارية (المحال، المعارض التجارية، المكاتب) أكثر من 54 ألف صفقة.

تحفيز الاستثمار

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ويمكن الوصول للمؤشر عبر منصة “سكني” عبر الرابط (اضغط هنا).

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