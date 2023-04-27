261 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية ولا وفيات

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (839,965) حالة حتى الآن.
وقالت الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩ إنه تم تسجيل (135) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (826,721) حالة.
وتابعت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند (9,641) حالة.