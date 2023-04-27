27 ألف عملية فحص على المركبات في طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة

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أجرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 27 ألف عملية فحص ميدانية في أواخر شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري، وتيسير وتأمين رحلات المعتمرين وضيوف الرحمن.
ورصدت الفرق الرقابية أكثر من 6 آلاف مخالفة في مكة المكرمة، من خلال أكثر من 19 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال بلغ 80%، وأكثر من ألف مخالفة في المدينة المنورة، من خلال أكثر من 8 آلاف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال وصل إلى %90 ، وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود بطاقات حقائب على أي من أمتعة الركاب بالحافلات، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل وممارسة نشاط الأجرة خارج النطاق المحدد لها باللائحة.
وتهيب الهيئة بجميع الناقلين الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وتدعو جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل أو رفع البلاغات الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).