Icon

4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد Icon 5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور Icon توقعات بـ سيول وبرد أول أيام العيد Icon خطة برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالعودة Icon 27 ألف عملية فحص على المركبات في طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon مشاهير يفقدون العلامة الزرقاء رسميًّا في تويتر بينهم رونالدو وصلاح وبيل جيتس Icon أول قرار من مدرب الاتحاد قبل مواجهة الهلال Icon إغراق سفينة أمريكية عمدًا لإنتاج شعاب مرجانية Icon اتحاد القدم السعودي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو Icon بايدن يعلن رسميًّا الأسبوع المقبل خوض انتخابات 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال العشرة الأواخر من رمضان

27 ألف عملية فحص على المركبات في طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ صباحاً
27 ألف عملية فحص على المركبات في طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 27 ألف عملية فحص ميدانية في أواخر شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري، وتيسير وتأمين رحلات المعتمرين وضيوف الرحمن.

6 آلاف مخالفة

ورصدت الفرق الرقابية أكثر من 6 آلاف مخالفة في مكة المكرمة، من خلال أكثر من 19 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال بلغ 80%، وأكثر من ألف مخالفة في المدينة المنورة، من خلال أكثر من 8 آلاف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال وصل إلى %90 ، وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود بطاقات حقائب على أي من أمتعة الركاب بالحافلات، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل وممارسة نشاط الأجرة خارج النطاق المحدد لها باللائحة.

تطبيق الاشتراطات

وتهيب الهيئة بجميع الناقلين الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وتدعو جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل أو رفع البلاغات الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتصدر نشاط مستخدمي الإنترنت قبل الفجر في رمضان
السعودية اليوم

السعودية تتصدر نشاط مستخدمي الإنترنت قبل الفجر...

السعودية اليوم
دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20 رمضان
السعودية اليوم

دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20...

السعودية اليوم
مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها
تقارير

مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش...

تقارير
دياز يُريح 4 لاعبين في مباراة الباطن
آخر الاخبار

دياز يُريح 4 لاعبين في مباراة الباطن

آخر الاخبار
فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول
الرياضة

فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد...

الرياضة
ربيع استثنائي في طريف بعد توشحها باللون الأخضر
السعودية اليوم

ربيع استثنائي في طريف بعد توشحها باللون...

السعودية اليوم
حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
تهيئة مواقف لسيارات المعتمرين بالعاصمة المقدسة
السعودية اليوم

تهيئة مواقف لسيارات المعتمرين بالعاصمة المقدسة

السعودية اليوم