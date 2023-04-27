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لحملة مؤهل الثانوية فأعلى

27 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية بمشروع القدية

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
27 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية بمشروع القدية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة القدية للاستثمار “مشروع القدية”، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 12 وظيفة إدارية وقانونية وهندسية وتقنية بمدينة الرياض، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد إداري (لا تشترط خبرة).
2- مساعد تنفيذي.
3- مدير إدارة التكاليف.
4- مساعد أول التحليل المالي.
5- مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة.
6- مدير شؤون الفعاليات.
7- مدير المشروع.
8- مدير أول التطوير.
9- مدير التسويق السكني.
10- مدير تجربة العملاء الرقمية.
9- مدير التطوير.
10- سفير (ثانوية فأعلى).
11- مساعد مدير التقارير المالية.
12- مدير حوكمة الاستثمار والامتثال.
13- مدير الاستثمار.
14- مدير الأصول الثابتة.
15- مساعد مدير – محلل أعمال تقنية المعلومات.
16- مساعد أول – الحسابات الدائنة.
17- مدقق داخلي أول – مشاريع تقنية المعلومات.
18- مساعد أول – الأصول الثابتة.
19- مدير – ذكاء الأعمال.
20- مستشار قانوني أول.
21- مساعد مدير – أمن تقنية المعلومات.
22- مستشار قانوني.
23- مساعد – خدمات الموارد البشرية (لا تشترط خبرة).
24- مدير التخطيط والتحليل المالي.
25- مساعد أول – استقطاب المواهب.
.. وأخرى.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– القانون.
– الموارد البشرية.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– المحاسبة.
– التسويق.
– التسويق الرقمي.
– العلاقات العامة.
– المالية.
– مسح الكميات.
– الإدارة التجارية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة المدنية.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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