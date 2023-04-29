Icon

تعليم القصيم تعتمد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي Icon لحظة إنقاذ طفل عالق بإحدى البوابات الحديدية Icon البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية Icon بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا Icon وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق Icon “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي Icon تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي Icon موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت Icon زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب روسيا Icon نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة الثانوية العامة فأعلى

29 وظيفة لدى شركة المراعي في 6 مدن

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
29 وظيفة لدى شركة المراعي في 6 مدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 29 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى في 6 مدن بالمملكة (الرياض، بريدة، الخرج، الدمام، حائل، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مشرف التدريب والتطوير.
2- منسق دعم فني.
3- فني أجهزة.
4- مدير فريق صيانة المرافق.
5- مهندس التخطيط.
6- منسق معالجة البيانات.
7- مسؤول موارد بشرية.
8- مدير التسويق الرقمي.
9- منسق سلامة الأقسام.
10- مُحلل بيانات.
11- مدير قسم التسويق.
12- كاتب مراقبة المخزون.
13- موظف استقبال.
14- مشرف موقع.
.. وأخرى.

أماكن العمل:

– (الرياض، بريدة، الخرج، الدمام، حائل، الجبيل).

المؤهلات:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم مكة: الدراسة عن بُعد غدًا
السعودية اليوم

تعليم مكة: الدراسة عن بُعد غدًا

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليم الليث: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي
آخر الاخبار

تعليم الليث: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي

آخر الاخبار
تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود
السعودية اليوم

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود

السعودية اليوم
فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد
أخبار رئيسية

فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد...

أخبار رئيسية
فيصل بن مشعل يُكرم 40 فائزًا بجائزة صناعة المحتوى الرقمي
السعودية اليوم

فيصل بن مشعل يُكرم 40 فائزًا بجائزة...

السعودية اليوم
أمير الرياض: يوم العلم رمزية للدولة ووحدتها وشاهداً على ما تحقق طوال تاريخها
السعودية اليوم

أمير الرياض: يوم العلم رمزية للدولة ووحدتها...

السعودية اليوم
لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل
السعودية اليوم

لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف...

السعودية اليوم