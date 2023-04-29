29 وظيفة لدى شركة المراعي في 6 مدن

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 29 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى في 6 مدن بالمملكة (الرياض، بريدة، الخرج، الدمام، حائل، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مشرف التدريب والتطوير.
2- منسق دعم فني.
3- فني أجهزة.
4- مدير فريق صيانة المرافق.
5- مهندس التخطيط.
6- منسق معالجة البيانات.
7- مسؤول موارد بشرية.
8- مدير التسويق الرقمي.
9- منسق سلامة الأقسام.
10- مُحلل بيانات.
11- مدير قسم التسويق.
12- كاتب مراقبة المخزون.
13- موظف استقبال.
14- مشرف موقع.
.. وأخرى.
– (الرياض، بريدة، الخرج، الدمام، حائل، الجبيل).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا