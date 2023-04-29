29 وظيفة لدى شركة المراعي في 6 مدن

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 29 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى في 6 مدن بالمملكة (الرياض، بريدة، الخرج، الدمام، حائل، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مشرف التدريب والتطوير.

2- منسق دعم فني.

3- فني أجهزة.

4- مدير فريق صيانة المرافق.

5- مهندس التخطيط.

6- منسق معالجة البيانات.

7- مسؤول موارد بشرية.

8- مدير التسويق الرقمي.

9- منسق سلامة الأقسام.

10- مُحلل بيانات.

11- مدير قسم التسويق.

12- كاتب مراقبة المخزون.

13- موظف استقبال.

14- مشرف موقع.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– (الرياض، بريدة، الخرج، الدمام، حائل، الجبيل).

المؤهلات:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا