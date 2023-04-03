3 أرقام تاريخية لـ نيوكاسل ضد توتنهام

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ليُحقق أكثر من رقم مميز بعد سداسيته ضد توتنهام هوتسبير.

الفوز ضد توتنهام

ولعب نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبير اليوم على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الماكبايس لفوز كاسح بنتيجة 6\1.

ورفع الماكبايس رصيده إلى 59 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، إلا أنه خاض مباراة أقل، وتجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة.

تألق نيوكاسل يونايتد

وأنهى نيوكاسل يونايتد الشوط الأول متقدمًا بخمسة أهداف دون رد، سجلهم خلال 21 دقيقة، ليكون ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البريميرليج، بعد مانشستر سيتي أمام واتفورد في سبتمبر 2019 خلال 19 دقيقة.

وأضافت “أوبتا”، أن الماكبايس بات سادس فريق فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينجح في تسجيل 3 أهداف خلال أول 9 دقائق من مباراة بالبريميرليج، كما أنه أول ناد يُحقق ذلك منذ مانشستر سيتي ضد بيرنلي في أبريل 2010.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل تمكن من تسجيل 5 أهداف من أول 6 تسديدات له على مرمى توتنهام، حيث نجح حارس السبيرز في التصدي للتصويبة الأولى فقط.