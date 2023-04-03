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بعد خسارته ضد الشباب

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أكثر من رقم سلبي في دوري روشن السعودي، بعد خسارته ضد نظيره الشباب.

الخسارة ضد الشباب

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 47 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد نادي الهلال عند 45 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

معاناة نادي الهلال

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب في شهر أبريل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، حيث سبق وفاز مرتين، وتعادلا مرة.

الشباب والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وخسر الهلال بفارق 3 أهداف للمرة الأولى في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وتعود المرة الأخيرة التي خسر فيها بالفارق ذاته إلى دوري الدرجة الممتازة “كأس دوري خادم الحرمين” أمام الشباب في نهائي 2006.

وتُعتبر هزيمة نادي الهلال ضد الشباب هي الأولى للزعيم خارج ملعبه، كونها أُقيمت على ملعب الليوث، وسبق أن هُزم في مواجهتي الفتح والتعاون على استاد الأمير فيصل بن فهد.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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