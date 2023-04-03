3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أكثر من رقم سلبي في دوري روشن السعودي، بعد خسارته ضد نظيره الشباب.

الخسارة ضد الشباب

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 47 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد نادي الهلال عند 45 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

معاناة نادي الهلال

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب في شهر أبريل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، حيث سبق وفاز مرتين، وتعادلا مرة.

وخسر الهلال بفارق 3 أهداف للمرة الأولى في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وتعود المرة الأخيرة التي خسر فيها بالفارق ذاته إلى دوري الدرجة الممتازة “كأس دوري خادم الحرمين” أمام الشباب في نهائي 2006.

وتُعتبر هزيمة نادي الهلال ضد الشباب هي الأولى للزعيم خارج ملعبه، كونها أُقيمت على ملعب الليوث، وسبق أن هُزم في مواجهتي الفتح والتعاون على استاد الأمير فيصل بن فهد.