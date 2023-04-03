3 أسباب تزيد الصداع في رمضان

‏‏‏كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أبرز أسباب الصداع في شهر رمضان.

أسباب الصداع

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “من أهم أسباب الصداع في رمضان، المعاناة من صداع الشقيقة مسبقًا، قلة شرب السوائل، والنوم غير الكافي”.

نصائح علاج الصداع

وكان الدكتور فرحات فضلون أخصائي العلاج الطبيعي قال في حديث سابق لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الصداع والعطش من الظواهر الأكثر انتشارًا لدى الصائمين في بداية شهر رمضان، وهما أمران طبيعيان، يشعر بهما الصائم بسبب الانتقال من الحياة الاعتيادية إلى مرحلة الصوم.

ونصح فضلون الصائمين بضرورة تناول الطعام الصحي والمتوازن، الذي يجب أن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية وكمية كافية من الكربوهيدرات والسكر والنشويات.

وكذلك الحرص على شرب الماء بمقدار 10 أكواب على الأقل، إلى جانب السوائل الصحية بكمية كافية خلال وجبتي الإفطار والسحور، وعدم إهمال وجبة السحور؛ كونها ضرورية جدًا بالنسبة للصائم حيث تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها خلال ساعات الصوم الطويلة.