3 أسباب تزيد الصداع في رمضان

ترامب يطلب الدعم المالي من مؤيديه رد ميسي على صافرات استهجان جماهير سان جيرمان الشيخ العيسى: ليس كل من حفظ النصوص بعالم CNN: المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات حساسة قبل إسقاطه تنوع المنتجات يجذب المتسوقين في سوق المزارعين بالعلا الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10806.89 نقطة إنهاء معاناة رضيع من انغلاف معوي دون تدخل جراحي بالقصيم انقسام الجماهير بشأن استمرار بانيغا طرح مشروع اشتراطات تصميم عربات تسويق للأسر المنتجة للاستطلاع توقعات أسعار النفط حتى نهاية 2023 بعد تخفيضات أوبك
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أبرز أسباب الصداع في شهر رمضان.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “من أهم أسباب الصداع في رمضان، المعاناة من صداع الشقيقة مسبقًا، قلة شرب السوائل، والنوم غير الكافي”.
وكان الدكتور فرحات فضلون أخصائي العلاج الطبيعي قال في حديث سابق لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الصداع والعطش من الظواهر الأكثر انتشارًا لدى الصائمين في بداية شهر رمضان، وهما أمران طبيعيان، يشعر بهما الصائم بسبب الانتقال من الحياة الاعتيادية إلى مرحلة الصوم.
ونصح فضلون الصائمين بضرورة تناول الطعام الصحي والمتوازن، الذي يجب أن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية وكمية كافية من الكربوهيدرات والسكر والنشويات.
وكذلك الحرص على شرب الماء بمقدار 10 أكواب على الأقل، إلى جانب السوائل الصحية بكمية كافية خلال وجبتي الإفطار والسحور، وعدم إهمال وجبة السحور؛ كونها ضرورية جدًا بالنسبة للصائم حيث تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها خلال ساعات الصوم الطويلة.