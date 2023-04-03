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بعدما كشفت تقارير أن إدارة آل معمر قد تقيله

3 أسباب تُعطل رحيل رودي جارسيا عن نادي النصر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
3 أسباب تُعطل رحيل رودي جارسيا عن نادي النصر
المواطن - فريق التحرير

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تناقلت تقارير إعلامية في الساعات الأخيرة عن وجود نية لدى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد التعادل مع الفيحاء في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان جارسيا تولى تدريب الفريق الكروي الأول في النصر في يونيو من عام 2022.

ورغم الحديث عن وجود اتجاه قوي في النصر لإقالة جارسيا، إلا أن 3 أسباب تعطل رحيل المدرب الفرنسي خلال الفترة الحالية.

مصير جارسيا

أولًا.. النصر يُعد منافسًا قويًّا على لقب دوري روشن كونه يبتعد عن نادي الاتحاد المتصدر بفارق 3 نقاط ورحيل جارسيا حاليًّا قد يؤثر بالسلب على النصر ويجعله يتراجع عن المنافسة.

ثانيًا.. ربما قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب جارسيا قد تجعل النصر يُفضل إقالة المدرب الفرنسي بعد نهاية الموسم وبعد تحديد أهداف أصفر الرياض للمرحلة المقبلة.

ثالثًا.. عدم وجود البديل المناسب حاليًّا لـ نادي النصر في حال تمت إقالة جارسيا.

جارسيا

رأي جمهور نادي النصر

واتجه السواد الأعظم من جمهور النصر إلى أن إقالة المدرب رودي جارسيا في الوقت الحالي وقبل نهاية الموسم بـ 7 جولات سيؤثر بالسلب على الفريق في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وسبق لـ جارسيا تدريب أندية “ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أولمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.

وسيواجه النصر جاره الهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويسعى النصر للفوز على الهلال من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، مع تعثر نادي الاتحاد عند مواجهة الشباب في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.

 

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