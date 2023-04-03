3 أسباب وراء حرائق التماس الكهربائي

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني أسباب حرائق التماس الكهربائي، وناشدت المواطنين والمقيمين لضرورة اتباع تعليمات السلامة للوقاية من الحوادث.

وبحسب ما ذكرت المديرية عبر تغريدة على موقع تويتر، جاءت الأسباب كالتالي:

التوصيات الرديئة.

الأحمال الزائدة للمقابس.

عدم تركيب قواطع أتوماتيكية.

نصائح المدني

وفي وقت سابق، أكد الدفاع المدني أن التوصيلات ذات الجودة العالية تقي من شر الحريق.

ونصح المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “اختر التوصيلة الأصلية لأمان بيتك من أي حريق”.