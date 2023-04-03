3 رسائل في خطبة العيد لـ آل مناع في جامع العُره

أدت جماعة العُره بجبل قيس، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في مسجد جامع العُره، حيث أَمّ المصلين على حنش آل مناع.

وقال آل مناع في خطبة صلاة العيد:

الحمد لله على تمام النعمة من صيام رمضان وقيامه والحمد لله على بلوغ عيد الفطر المبارك في أجواء إيمانية آمنة تحفها عناية الرحمن وتحرصها قيادة حكيمة، وحث على الاستمرار في الطاعة بعد رمضان وصلة الأقارب والتسامح ونشر الابتسامة والفرح المنضبط.

3 رسائل

وختم خطبته بثلاث رسائل وهي:

1- دعاء بأن يحفظ الوطن وولاة أمرنا الذين يحملون الهم لنعيش بلا غم.

2- دعوة للآباء بمتابعة أبنائهم وزرع القيم فيهم.

3- شكر للمقيمين في القرية على تعاونهم وإقامتهم للصلاة.

وقد حضر الصلاة أبناء القرية كبارًا وصغارًا في جو مفعم من الحب والبهجة بحلول عيد الفطر المبارك.