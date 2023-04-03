3 لاعبين من الهلال يخوضون النهائي الآسيوي الخامس

يستعد 3 نجوم من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخهم.

لاعبون يخوضون النهائي الخامس

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويستعد الثلاثي سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني لخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة مع الزعيم، حيث تواجدوا في قائمة الأزرق في أعوام 2014، 2017، 2019، 2021 و2022.

ومن المتوقع أن يبدأ سلمان الفرج وسالم الدوسري في التشكيل الأساسي لمباراة الهلال ضد أوراوا اليوم، فيما تُشير تقارير إلى احتمالية غياب ياسر الشهراني، حيث عاد مؤخرًا للمشاركة بعد ابتعاده لعدة أشهر بسبب الإصابة.

الهلال في آسيا

وكان الزعيم قد خسر لقب دوري أبطال آسيا 2014 لصالح ويسترن سيدني الأسترالي بنتيجة 1\0 بمجموع المباراتين، وخسر البطولة نسخة 2017 أمام أوراوا بنتيجة 2\1 بمجموع المواجهتين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أوراوا بنتيجة 3\ 0 بمجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليحصد اللقب، كما توج بالبطولة في 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين.