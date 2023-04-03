Icon

محمد الشلهوب يُقدم كأس دوري الأبطال قبل نهائي اليوم Icon الخارجية الأمريكية تجدد شكرها للمملكة على إجلاء رعاياها من السودان Icon التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري Icon وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا Icon الآسيوي: هل يستطيع دياز تعويض لقب 2017؟ Icon الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030 Icon مشاهد لتدفق الشلالات بحوطة بني تميم Icon أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم Icon ختام زيارة وفد الاتحاد الآسيوي إلى السعودية Icon العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة أوراوا الياباني

3 لاعبين من الهلال يخوضون النهائي الآسيوي الخامس

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
3 لاعبين من الهلال يخوضون النهائي الآسيوي الخامس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد 3 نجوم من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخهم.

لاعبون يخوضون النهائي الخامس

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر afc

ويستعد الثلاثي سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني لخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة مع الزعيم، حيث تواجدوا في قائمة الأزرق في أعوام 2014، 2017، 2019، 2021 و2022.

سالم الدوسري في آسيا
الدوسري – المصدر @theAFCCL_ar

ومن المتوقع أن يبدأ سلمان الفرج وسالم الدوسري في التشكيل الأساسي لمباراة الهلال ضد أوراوا اليوم، فيما تُشير تقارير إلى احتمالية غياب ياسر الشهراني، حيث عاد مؤخرًا للمشاركة بعد ابتعاده لعدة أشهر بسبب الإصابة.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @theAFCCL_ar

الهلال في آسيا

وكان الزعيم قد خسر لقب دوري أبطال آسيا 2014 لصالح ويسترن سيدني الأسترالي بنتيجة 1\0 بمجموع المباراتين، وخسر البطولة نسخة 2017 أمام أوراوا بنتيجة 2\1 بمجموع المواجهتين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أوراوا بنتيجة 3\ 0 بمجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليحصد اللقب، كما توج بالبطولة في 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم