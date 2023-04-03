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ضمن منافسات الجولة الـ23

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الاثنين، بـ3 مباريات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الغد

وتُقام مباريات الغد في دوري روشن السعودي، عند الساعة العاشرة مساء، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الطائي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الطائي والخليج
لاعبو الطائي – المصدر spl

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، فيما يواجه ضمك نظيره العدالة على ملعب نادي ضمك.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل انطلاق الجولة الـ23، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ53 نقطة، ثم النصر برصيد 52 نقطة، يليه الشباب بـ47 نقطة، ثم الهلال بـ45 نقطة، يليه التعاون بـ36 نقطة، والفتح بـ35 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه الطائي بـ27 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء وأبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق برصيد 23 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج بـ17 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ12 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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