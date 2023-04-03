3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

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تُقام 3 مباريات غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، أبرزها؛ قمة الاتحاد ضد الشباب.
وتنطلق مباريات الغد عند الساعة السابعة مساء بمواجهتين، حيث لعب العدالة ضد التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويُلاقي الطائي فريق أبها على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
وفي قمة مباريات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، يلعب الاتحاد ضد الشباب عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وكانت منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي قد انطلقت، يوم 14 أبريل، بالمباراة المقدمة بين الباطن والهلال على ملعب نادي الباطن، وانتهت بتحقيق الفريق السماوي للفوز بهدف دون رد.
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات الغد، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.
ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، ثم العدالة 18 نقطة، الخليج 17 نقطة، والباطن 12 نقطة.