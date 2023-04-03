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ضمن حملات الداخلية

3 متسولين بقبضة الأمن في الباحة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
3 متسولين بقبضة الأمن في الباحة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يوضح عمليات رصد وضبط المتسولين في المنطقة.

التفاصيل

تمكنت الجهات الأمنية من رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد.

كما تم رصد ضبط مقيمة من الجنسية الأردنية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

بالإضافة إلى رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.

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