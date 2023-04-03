3 متسولين بقبضة الأمن في الباحة

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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الباحة .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/HxO6JcsIZ1
— الأمن العام (@security_gov) April 18, 2023
ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يوضح عمليات رصد وضبط المتسولين في المنطقة.
تمكنت الجهات الأمنية من رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد.
كما تم رصد ضبط مقيمة من الجنسية الأردنية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
بالإضافة إلى رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.