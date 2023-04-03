3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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