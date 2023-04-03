3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة ارتفاع أرباح المراعي إلى 636 مليون ريال بنهاية الربع الأول تشكل سحابة من الدخان السام في سماء ألمانيا وليد قشران يبدع في تقليد الحارس محمد العويس أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر منصة أبشر حساب المواطن: 4 مستندات لإثبات الاستقلالية للفرد المستقل لحظات رعب عقب إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي الصين تواصل تطويق تايوان عسكريًا لليوم الثاني ميجان محرومة من رواتب العائلة المالكة بأمر تشارلز
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.
وأوضح المركز في تغريدة على “تويتر”، أن 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ37 مئوية وهي مكة وجدة والقنفذة.
وأشار المركز أن أقل درجة حرارة سجلتها مدينتا الباحة وأبها بـ13 درجة مئوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة: