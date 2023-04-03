3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

أعلى درجة حرارة

وأوضح المركز في تغريدة على “تويتر”، أن 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ37 مئوية وهي مكة وجدة والقنفذة.

أقل درجة حرارة

وأشار المركز أن أقل درجة حرارة سجلتها مدينتا الباحة وأبها بـ13 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة: