3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح الناري باستخدام مركبة ودراجات نارية مسروقة.

وحسب بيان الأمن العام، تم استرداد المركبة وضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.