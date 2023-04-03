3 نصائح لتقليل اضطرابات النوم في رمضان

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أوصت وزارة الصحة بعدة نصائح لتقليل وتجنب اضطرابات النوم في شهر رمضان، وذلك من خلال الاستيقاظ المبكر بحيوية ونشاط لزيادة التركيز وتعزيز عمل جهاز المناعة والوقاية من أمراض الدماغ.
وقالت الصحة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “توتير”: “لدي فكرة تساعدك على التقليل من الاضطرابات في رمضان وهي الذهاب إلى النوم في وقت أبكر من المعتاد ثم الاستمرار في النوم حتى وجبة السحور وصلاة الفجر، ثم العودة للنوم من 3 – 4 ساعات حتى يحين موعد العمل”.