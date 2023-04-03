3 يمنيين في قبضة الأمن لمحاولتهم تهريب الحشيش بنجران جدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11307 نقاط ضبط يمنيين بحوزتهما الإمفيتامين بجدة ارتفاع معدل السعادة وزيادة تشغيل المرأة بين إنجازات الرؤية في 2022 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي الهلال يطمح لتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي السديس: متابعة الملك سلمان وولي العهد وراء نجاح موسم رمضان خياران أمام الأهلي بشأن التدبير الوقتي مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.