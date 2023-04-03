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تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

3 يمنيين في قبضة الأمن لمحاولتهم تهريب الحشيش بنجران

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
3 يمنيين في قبضة الأمن لمحاولتهم تهريب الحشيش بنجران
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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