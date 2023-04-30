30 دقيقة توثق اهتمام رجال الأمن بطفل تائه في الحرم المكي

وثقت قناة “العربية ” مشهداً لم يستغرق سوى 30 دقيقة لاهتمام رجال الأمن والفرق الطبية بطفل فقد والديه داخل صحن المطاف في الحرم المكي.

مراسل #العربية @H_alsufayan يوثق قصة مدتها 30 دقيقة لاهتمام رجال الأمن والفرق الطبية بطفل فقد والديه داخل صحن المطاف في #الحرم_المكي #العربية_في_رمضان pic.twitter.com/YgDdO8KiY0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 18, 2023

كانت البداية عندما وجد رجال الأمن طفلًا فقد والديه، حيث طلب أحد ضباط صحن الطواف بعض المعلومات من الطفل عن والده أو أحد من ذويه، بعد أن قام بتهدئته وطمأنته.

وتمكنت الجهات المختصة من التواصل مع والد الطفل، حيث تم إبلاغه بمكان تواجد طفله، وتم تسليم الطفل إلى والده بعض مضي نحو نصف ساعة من الوقت.