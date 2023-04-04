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للعمل في عدد من المدن

31 وظيفة بشركة أرامكو روان للحفر

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
31 وظيفة بشركة أرامكو روان للحفر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 31 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي أول ، البيئة.
  2. عامل الحفر.
  3. رستابوت.
  4. المهندس الأول ، E&I.
  5. المتخصص الأول ، HRIM.
  6. مشرف العلاقات الحكومية.
  7. اختصاصي محامي.
  8. أخصائي الأصول الثابتة.
  9. كهربائي أول.
  10. والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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