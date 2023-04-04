31 وظيفة بشركة أرامكو روان للحفر

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 31 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي أول ، البيئة. عامل الحفر. رستابوت. المهندس الأول ، E&I. المتخصص الأول ، HRIM. مشرف العلاقات الحكومية. اختصاصي محامي. أخصائي الأصول الثابتة. كهربائي أول. والمزيد…