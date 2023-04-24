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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

33 مخالفًا في قبضة الأمن لنقلهم وبيعهم الحطب والفحم المحليين

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
33 مخالفًا في قبضة الأمن لنقلهم وبيعهم الحطب والفحم المحليين
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة، 32 مواطنًا ومقيم من الجنسية السودانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (47) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.

عقوبة التخزين والبيع

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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