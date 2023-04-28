347 صينيًا يغادرون السعودية بعد إجلائهم من السودان

أعلنت قناة الإخبارية، أن 347 شخصًا من الجنسية الصينية يغادرون المملكة بعد إجلائهم من السودان، فيما تواصل المملكة مد يد العون للجميع من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبين في الإجلاء من السودان إلى جدة.

قرابة 3000 شخص

وارتفع عدد الأشخاص الناجين من الحرب في السودان والذين تم إجلاؤهم عبر المملكة العربية السعودية إلى 2991 شخصًا بينهم 119 مواطنًا فقط.

رعايا 80 دولة

وينتمي باقي الأشخاص إلى حوالي 80 دولة حول العالم من الدول الصديقة والشقيقة وذلك عبر رحلات متواصلة تقوم بها السفن السعودية بين مينائي جدة وبورتسودان.

ففي الساعات الأولى من صباح اليوم وصل إلى مدينة جدة عبر سفينة جلال الملك الجبيل، 52 شخصًا من رعايا (المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا)،

سفينة جلالة الملك مكة

وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).