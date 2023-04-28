خطيب المسجد النبوي: توكلوا على الله وثقوا به وارضوا بما كتبه لكم نونو سانتو يُكرر رقمه مع بورتو بيبسي وكوكاكولا في ورطة بسبب اشتباكات السودان 347 صينيًا يغادرون السعودية بعد إجلائهم من السودان رئيس الأركان: مملكة الإنسانية كانت ولازالت وستبقى بتوجيه ودعم القيادة الحكيمة بالمرصاد حملة أمنية تقض مضاجع مروجي المخدرات حكام مواجهات اليوم في دوري روشن مشاهد صادمة للحظة اندلاع النيران بمجمع سكني فاخر في تركيا اشتباكات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم خطيب المسجد الحرام : من أقبح صور المكر تغيير قلب الزوجة على زوجها
أعلنت قناة الإخبارية، أن 347 شخصًا من الجنسية الصينية يغادرون المملكة بعد إجلائهم من السودان، فيما تواصل المملكة مد يد العون للجميع من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبين في الإجلاء من السودان إلى جدة.
وارتفع عدد الأشخاص الناجين من الحرب في السودان والذين تم إجلاؤهم عبر المملكة العربية السعودية إلى 2991 شخصًا بينهم 119 مواطنًا فقط.
وينتمي باقي الأشخاص إلى حوالي 80 دولة حول العالم من الدول الصديقة والشقيقة وذلك عبر رحلات متواصلة تقوم بها السفن السعودية بين مينائي جدة وبورتسودان.
ففي الساعات الأولى من صباح اليوم وصل إلى مدينة جدة عبر سفينة جلال الملك الجبيل، 52 شخصًا من رعايا (المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا)،
وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).