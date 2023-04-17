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36 وظيفة شاغرة لدى مشروع القدية

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
36 وظيفة شاغرة لدى مشروع القدية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول/ هندسة التكاليف (عدد 5 وظائف).

– مدير أول إدارة المشاريع (عدد 5 وظائف).

– مدير المشاريع (عدد 5 وظائف).

– مشرف التعاقد (عدد 5 وظائف).

– مدير العقود (عدد 8 وظائف).

– مدير أول التطوير/ تصميم الأصول (عدد 6 وظائف).

– أخصائي اكتساب المواهب/ المشاريع.

– مدير البناء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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