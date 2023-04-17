مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية خسارة 2008 تُحفز كريستيانو رونالدو لتجاوز الهلال 36 وظيفة شاغرة لدى مشروع القدية ريال مدريد يُحدد خليفة كريم بنزيما حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مايو تباشير الربيع تظهر بين جبال الزيتة الشهيرة في تبوك انتعاش متاجر العود والعطور في الشرقية مع قرب العيد
أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.
وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد أول/ هندسة التكاليف (عدد 5 وظائف).
– مدير أول إدارة المشاريع (عدد 5 وظائف).
– مدير المشاريع (عدد 5 وظائف).
– مشرف التعاقد (عدد 5 وظائف).
– مدير العقود (عدد 8 وظائف).
– مدير أول التطوير/ تصميم الأصول (عدد 6 وظائف).
– أخصائي اكتساب المواهب/ المشاريع.
– مدير البناء.
وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)