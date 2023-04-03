385 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو في عدة مجالات

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 385 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير التواصل الاجتماعي. أخصائي رعاية أول. مدير محتوى الموقع. هندسة مدنية. مهندس مشروع (ميكانيكي). مهندس ميكانيكي. مهندس عمليات (معالجة Pygas والعطريات). مهندس كهرباء. أخصائي مقياس. مهندس ميكانيكي. مهندس بترول. مهندس. مهندس عملية. أخصائي اتصال داخلي للشركات. أخصائي محاكاة العمليات. عالم مختبر. مهندس صيانة. مصمم نظام الطاقة. مهندس بيئي. محلل تطوير أعمال. أخصائي مواد مسامية. عالم مختبر تكرير البترول. طريقة التقديم: أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).