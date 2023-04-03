385 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو في عدة مجالات

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 385 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).