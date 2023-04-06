387 إصابة جديدة بكورونا و415 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إجمالي حالات التعافي

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى (835,611) حالة حتى الآن، فيما تم تسجيل (415) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (820,608) حالات.

حالة وفاة واحدة

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,633) حالة.

عدد جرعات اللقاح

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,498,597) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.