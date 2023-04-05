399 إصابة كورونا جديدة و393 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 835,224 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 393 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 820,193 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ 9,632 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.