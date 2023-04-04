4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت

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تلقت غرفة العمليات بوزارة الداخلية في الكويت، بلاغاً عن محاولة انتحار 4 وافدين آسيويين قفزوا من شرفة إحدى الشقق في منطقة السالمية.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، قالت مصادر أمنية إنه تم إسعاف الوافدين، حيث تبين أن هروبهم قفزاً من الشقة جاء بعد اقتحامها من قبل أشخاص يجري التحري عنهم، فيما كان الأربعة يتخذون من الشقة مقراً للعب القمار.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التحفظ على الوافدين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، فيما يجري استكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.