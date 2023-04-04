4 آلاف بريطاني عالقون بالسودان

أعلن وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن للمملكة المتحدة فريقًا عسكريًّا في السودان يقيّم الوضع هناك، وذلك في الوقت الذي عقدت فيه الحكومة اجتماعًا طارئًا أمس الاثنين لمناقشة الخيارات المتاحة لمساعدة نحو أربعة آلاف بريطاني عالقين هناك.

اشتباكات عنيفة

وسارعت دول من مختلف أنحاء العالم إلى إجلاء رعاياها من السودان حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية؛ مما أدى لمقتل مئات الأشخاص وتقطع السبل بالأجانب.

وتواجه الحكومة البريطانية بعض الانتقادات بسبب إجلائها لرعاياها بمعدل أبطأ نسبيًّا من الدول الأخرى. وتعمل ألمانيا واليابان وفرنسا على إجلاء مواطنيها من السودان.

وأردف هيبي لراديو إل. بي. سي، الاثنين: “لا أقبل هذا النقد. أثق تمامًا في الخيارات التي نعمل عليها”.

فريق عسكري

وأردف: “هناك بالفعل فريق عسكري في شرق البلاد في بورتسودان يستطلع الوضع هناك حتى نتمكن من تقديم جميع الخيارات الممكنة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك) لمساعدة الرعايا البريطانيين الموجودين في السودان”.

وكان سوناك قد قال الأحد: إن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين وأفراد عائلاتهم من السودان.

وقال الوزير البريطاني لشؤون إفريقيا أندرو ميتشل للمشرعين، الاثنين: إن أربعة آلاف بريطاني موجودون في السودان، مضيفًا أن الحكومة تعقد اجتماعًا طارئًا، يُعرف باسم اجتماع كوبرا، لتحديد الخطوات المقبلة.

واختتم ميتشل: “الوضع في السودان خطير للغاية. كوبرا تجتمع في الوقت الذي نتحدث فيه. لقد اجتمعت ست مرات حتى الآن، خمسة منها برئاسة رئيس الوزراء، وهذا يشمل اجتماع كوبرا واحدًا حضرناه في الساعة 3.15 صباح السبت (الماضي)”.