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قبل المباراة النهائية اليوم

4 أرقام آسيوية مميزة لـ الهلال وأوراوا

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
4 أرقام آسيوية مميزة لـ الهلال وأوراوا
المواطن - فريق التحرير

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ظهر فريقا الهلال وأوراوا ريد دايموندز بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ما يزيد من صعوبة المباراة النهائية اليوم.

النهائي الآسيوي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وأوراوا عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

الهلال وأوراوا بالنهائي

وتلقى الهلال وأوراوا خسارة واحدة في طريقهما إلى النهائي الآسيوي، حيث هُزم الزعيم أمام الريان القطري في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، فيما خسر الفريق الياباني ضد دايغو الكوري الجنوبي في المجموعة السادسة.

وتميز الفريقان بالقوة الهجومية، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا في تسجيل 31 هدفًا بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، كما ظهر الهلال بشكل هجومي قوي، وتمكن من إحراز 22 هدفًا.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد الهلال وأوراوا مميزين أيضًا على صعيد عدد اللاعبين الذين سجلوا في صفوف كليهما، حيث نجح 12 لاعبًا في صفوف كل فريق بالتسجيل خلال مباريات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

كما تألق الفريقان دفاعيًا، وحافظ أوراوا على نظافة شباكه في 5 من آخر 6 مباريات لعبها في دوري أبطال آسيا، وقبل ذلك لم تهتز شباكه في 15 مباراة بالبطولة، فيما لم تستقبل شباك الهلال أهداف في 7 من آخر 9 مواجهات لعبها بالأدوار الإقصائية.

أوراوا
لاعبو أوراوا – المصدر @REDSOFFICIAL
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