4 أرقام مميزة لـ الاتحاد في دوري روشن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليُحقق أكثر من رقم مميز بعد فوزه على ضمك.

الاتحاد يتألق

ولعب الاتحاد ضد ضمك بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وتمكن العميد من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وحافظ العميد على سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ11 على التوالي، حيث تعود آخر خسارة تعرض لها إلى الجولة الـ12، عندما هُزم ضد الهلال بهدف دون رد في يناير الماضي، وحقق بعد ذلك 9 انتصارات وتعادل مرتين.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز رقم 16 في دوري روشن السعودي، بالتساوي مع النصر في صدارة قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات، كما جمع 26 نقطة، كثاني أكثر الفرق حصدًا للنقاط على ملعبه بعد العالمي.

كما وصل العميد إلى النقطة رقم 35 في المباريات التي خاضها في شهر رمضان بعهد الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ليُحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في رمضان.

صدارة دوري روشن

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الوحدة في الجولة الـ23.