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قبل مباراته ضد أوراوا

4 ألقاب حصدها الهلال خلال مسيرته الآسيوية

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
4 ألقاب حصدها الهلال خلال مسيرته الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في تحقيق الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني، والتتويج باللقب الآسيوي الخامس في مسيرته.

الزعيم يستضيف أوراوا

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أوراوا الياباني، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

ألقاب الهلال الآسيوية

ويُعد الزعيم من أكثر الأندية نجاحًا في بطولة دوري أبطال آسيا، وظهر بشكل مميز في النسخة الحالية، حيث تصدر مجموعته، وحقق انتصارات كبيرة في الأدوار الإقصائية، ويطمح في مواصلة التألق، وحصد اللقب للمرة الخامسة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد بطولة الأندية الآسيوية مرتين في عامي 1991 و2000، كما توج بلقب دوري أبطال آسيا في عهد النظام الحديث مرتين في عامي 2019 و2021.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019

تفوق الأزرق

ويملك الزعيم سجلًا مميزًا أمام الأندية اليابانية، حيث سبق ولعب 9 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.

الهلال وأوراوا
جانب من مباراة سابقة أمام أوراوا – المصدر afc
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