4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج

حسم التعادل بنتيجة 2/ 2 الشوط الأول بين فريقي الشباب والخليج، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د38' هدف التعادل لـ #الخليج عن طريق سوكول

الخليج 2 × 2 الشباب#الخليج_الشباب | #SSC pic.twitter.com/N9kXBLFkAy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 11, 2023

وكان الليث تقدم بهدفين عبر كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا والجابوني آرون سالم بوبيندزا في الدقيقتين الـ3 والـ6.

ونجح بعدها نادي الخليج في إحراز هدفين عبر كل من البرتغالي فابيو مارتينيز والألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقتين الـ14 والـ38.

هدددددف!⚽ د3' الهدف الأول لـ #الشباب عن طريق جوانكا

الخليج 0 × 1 الشباب#الخليج_الشباب | #SSC pic.twitter.com/IKgmBsTW3s — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 11, 2023

هدددددف!⚽ د6' الهدف الثاني لـ #الشباب عن طريق آرون سالم

الخليج 0 × 2 الشباب#الخليج_الشباب | #SSC pic.twitter.com/I73qCJHnJj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 11, 2023