4 أهداف في الشوط الأول بين الطائي والرائد

انتهى الشوط الأول من مباراة الطائي والرائد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د32' هدف التعادل لـ #الطائي عن طريق مبينزا

الطائي 2 × 2 الرائد#الطائي_الرائد | #SSC pic.twitter.com/2ZCiFXH0w6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023

وسجل اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا الهدف الأول لـ رائد التحدي في الدقيقة الثامنة، ثم نجح اللاعب الكونغولي جي مبينزا في إحراز هدف التعادل لـ الطائي في الدقيقة الـ24، ثم سجل المغربي محمد فوزير الهدف الثاني لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ28.

وبعدها بـ 4 دقائق، نجح اللاعب مبينزا في إحراز الهدف الثاني لـ الطائي بالدقيقة الـ32.

هدددددف!⚽ د8' الهدف الأول لـ #الرائد عن طريق متريتا

الطائي 0 × 1 الرائد#الطائي_الرائد | #SSC pic.twitter.com/DC7tWlvFfa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023

هدددددف!⚽ د24' هدف التعادل لـ #الطائي عن طريق مبينزا

الطائي 1 × 1 الرائد#الطائي_الرائد | #SSC pic.twitter.com/h8BKWxb2TD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023