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إصابات متفاوتة الخطورة

4 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار بتل أبيب

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
4 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار بتل أبيب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام عبرية عن 4 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.

تفاصيل الحادث

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بوقوع إصابات متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار في تل أبيب.

ولم ترد بعد تفاصيل أوفى عن العملية.

ويأتي حادث إطلاق النار والدهس بالتزامن مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن.

وبدأت الأحداث في التسارع عصر الخميس، مع إطلاق عشرات الصواريخ من جنوبي لبنان على إسرائيل.

تصعيد متبادل

واتهمت إسرائيل حركة حماس بالوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة لم تؤكد ولم تنفِ ذلك.

وشن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس (الجمعة) سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال: إنها تابعة لها في لبنان.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل.

وتجدد القصف الإسرائيلي ورد الفصائل في ساعات الفجر، لكن الهدوء عاد بشكل حذر منذ ساعات صباح الجمعة.

وفي ساعات الظهيرة، هاجم مسلحون فلسطينيون سيارة تقل 3 مستوطنات قرب مستوطنة الحمرا في الجهة الغربية من غور الأردن، وقتلن جميعًا.

وجاءت هذه الأحداث كلها بعد التوتر الذي شهده المسجد الأقصى الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية يومي الأربعاء والخميس.

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