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بعد فوزه على الشباب

4 انتصارات تمنح الاتحاد اللقب

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
4 انتصارات تمنح الاتحاد اللقب
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قريبًا من حصد لقب دوري روشن السعودي، حيث يحتاج إلى 4 انتصارات للتتويج دون النظر إلى نتائج المنافسين.

الاتحاد يقترب من اللقب

ونجح العميد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدفين مقابل هدف بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ورفع العميد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 6 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فيما حل الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة.

الاتحاد والشباب بدوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر spl

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 6 مباريات في دوري روشن السعودي، وفي حالة فوزه في 4 لقاءات؛ سيصل رصيده إلى 71 نقطة، وهو أقصى عدد نقاط يُمكن للنصر الوصيف بلوغه.

وفي حالة تعادل الاتحاد والنصر في عدد النقاط، سيذهب اللقب للعميد نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة بدوري روشن السعودي، حيث إنهما تعادلا في الدور الأول، وتمكنت كتيبة نونو سانتو من الفوز في لقاء الدور الثاني.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

المباريات المتبقية بالدوري

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم 3 مايو، ويتبقى له 5 مواجهات أخرى في دوري روشن السعودي أمام كل من؛ أبها، الهلال، الباطن والفيحاء.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو العميد – المصدر spl
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