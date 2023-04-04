4 انتصارات تمنح الاتحاد اللقب

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قريبًا من حصد لقب دوري روشن السعودي، حيث يحتاج إلى 4 انتصارات للتتويج دون النظر إلى نتائج المنافسين.

الاتحاد يقترب من اللقب

ونجح العميد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدفين مقابل هدف بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ورفع العميد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 6 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فيما حل الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 6 مباريات في دوري روشن السعودي، وفي حالة فوزه في 4 لقاءات؛ سيصل رصيده إلى 71 نقطة، وهو أقصى عدد نقاط يُمكن للنصر الوصيف بلوغه.

وفي حالة تعادل الاتحاد والنصر في عدد النقاط، سيذهب اللقب للعميد نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة بدوري روشن السعودي، حيث إنهما تعادلا في الدور الأول، وتمكنت كتيبة نونو سانتو من الفوز في لقاء الدور الثاني.

المباريات المتبقية بالدوري

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم 3 مايو، ويتبقى له 5 مواجهات أخرى في دوري روشن السعودي أمام كل من؛ أبها، الهلال، الباطن والفيحاء.