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بعد نهاية عقده مع باريس

4 شروط تُعيد ليونيل ميسي إلى برشلونة

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
4 شروط تُعيد ليونيل ميسي إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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حدد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي شروطه من أجل الموافقة على العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل مرتقب من سان جيرمان

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

كما تدهورت العلاقة بين ليونيل ميسي وجماهير باريس سان جيرمان، التي اعتادت مؤخرًا على إطلاق صافرات الاستهجان ضده، ما يصعب مهمة النادي في التفاوض معه والتوصل إلى اتفاق بشأن بند تمديد العقد.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab

شروط ليونيل ميسي للعودة

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن برشلونة حريص على استعادة ليونيل ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن هناك 4 شروط يجب الوفاء بها، من أجل عودة النجم الأرجنتيني.

وأضافت: “أولًا، إرسال عرض مالي جيد، مثل العرض الذي قدمه له ناديه الحالي على الطاولة، ثانيًا، اتصال خوان لابورتا به، وتحديد موعد لعقد مقابلة بينهما، وشرح ما حدث عام 2021، وأسباب فشل برشلونة في تجديد العقد”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر telecomasia

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ليونيل ميسي ووالده يحتاجان إلى شرح كيف يمكن أن يعود النجم الأرجنتيني للعب في الدوري الإسباني، دون أن يتعرض النادي لمشاكل مالية تتعلق بـ”اللعب النظيف”.

وجاء في ختام التقرير: “اشتراط ميسي سرية المفاوضات، لأن إصرار برشلونة علنًا على وجود اتصالات معه قد يأتي بنتائج عكسية، ولا يزال أمام ليو شهور ليعيشها في باريس، و4 مباريات على الأقل في حديقة الأمراء”.

ميسي
ميسي – المصدر barcauniversal
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