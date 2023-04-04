4 طرق صحية لطهي الطعام في رمضان

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4 طرق صحية لطهي الطعام وذلك عند إعداد وجبة الإفطار أو السحور خلال شهر رمضان.
وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها إن هذه الطرق هي الشواء، السلق، البخار، واستخدام القلاية الهوائية.
وأوضحت الهيئة مزايا هذه الطرق قائلة إنه عند الشواء يتم إضافة نكهة للطعام واستخدام القليل من الزيت أو الاستغناء عنه، أما القلاية الهوائية فتتميز بسرعة طهي الأطعمة، واستخدام القليل من الزيت أو الاستغناء عنه.
وعن السلق، فذكرت أنه يتميز بسرعة طهي الأطعمة وعدم استخدام الزيت، أما البخار فلا يتم استخدام الزيت.
وكان المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حذر في وقت سابق من الزيت المهدرج الذي يباع باسم السمن النباتي بسبب ترسبه بالأوعية الدموية والشرايين وأضراره الصحية الخطيرة.
وقال الخضيري “هذا هو الزيت المهدرج. يباع باسم سمن نباتي، وعليه تحذيرات صحية؛ لأنه يترسب بالأوعية الدموية والشرايين (انسداد)، وهو أحد أسباب السكتات القلبية وأمراض الكوليسترول”.