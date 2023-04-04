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بهدف تدريب المشاركين على اتخاذ القرارات الصائبة

4 طلاب سعوديين في نهائي مسابقة الاستشارات الإستراتيجية العالمية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ صباحاً
4 طلاب سعوديين في نهائي مسابقة الاستشارات الإستراتيجية العالمية
المواطن - فريق التحرير

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تمكن 4 طلاب سعوديين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من التأهل إلى المرحلة النهائية لمسابقة الاستشارات الإستراتيجية، التي تنظمها شركة ديلويت، إحدى أكبر شركات المحاسبة في العالم.

القرارات الصائبة

وتهدف هذه المسابقة التي يشارك فيها فرق من 13 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى تدريب المشاركين على اتخاذ القرارات الصائبة، وتبني الإستراتيجيات الديناميكية، لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قراراتهم، إضافة إلى تعزيز القيمة، مما يسهم ذلك في تحقيق النجاح في عالم الأعمال.

الجولة الأخيرة

وستقام الجولة الأخيرة من المسابقة في العاصمة الفرنسية باريس في 11 مايو المقبل، بمشاركة فريقين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا الإنجاز بعدما تمكن الفريق السعودي، المكون من فهد الشديّد، وعبدالرحمن العمراني، ويزن العنزي، وخالد أبانمي، ومحمد النجار، من تحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

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