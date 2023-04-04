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تظهر عادة في الصباح

4 علامات تحذيرية لسرطان الرئة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
4 علامات تحذيرية لسرطان الرئة
المواطن - فريق التحرير

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عادة ما تكون أعراض السرطان غامضة وخفية، وهذا ما ينطبق بدقة على سرطان الرئة، حيث لا توجد عادة علامات أو أعراض واضحة في المراحل المبكرة، وهذا ما يجعل الكشف المبكر عن السرطان صعباً.

ومع ذلك، فإن معرفة العلامات التحذيرية مسبقاً تساعد على اكتشاف الأعراض في الوقت المناسب، إذا ظهر أي منها على المريض.

فيما يلي أربع علامات تحذيرية لسرطان الرئة تظهر في الصباح، مباشرة بعد الاستيقاظ، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الحمى

تؤكد المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، أن المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة، وخاصة الذين هم في مرحلة متقدمة، غالباً ما تظهر عليهم أعراض الحمى، بسبب الالتهابات عادة، ويمكن أن يؤدي القلق والاكتئاب الناجم عن السرطان إلى حمى مرتبطة بالإجهاد.

التعرق الشديد

قد يستيقظ المريض المصاب بسرطان الرئة غارقاً في عرقه، وذلك لأن الحمى الناجمة عن السرطان، تجعل الجسم يتعرق بشكل مفرط ليبرد نفسه.

السعال الجاف

إن استمرار السعال الجاف دون مخاط لأكثر من ثلاثة أسابيع قد يشير إلى سرطان الرئة، ففي العادة يبدأ سعال سرطان الرئة جافاً ويأتي في شكل تشنجات.

الدم في البلغم

ويمكن أن يكون الدم في البلغم أيضاً علامة تحذير لسرطان الرئة، والبلغم كما هو معروف نوع سميك من المخاط يصنع في الرئتين.

علامات تحذير أخرى لسرطان الرئة

– التهابات الصدر التي تستمر في العودة
– خروج دم مع السعال
– ألم شديد عند التنفس أو السعال
– ضيق التنفس المستمر
– التعب المستمر
– فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر
– انحناء الأصابع و رؤوسها
– الألم عند البلع
– الصفير في الصدر
– الصوت الأجش
– تورم الوجه أو الرقبة
– الألم المستمر في الصدر أو الكتف

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