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4 مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز عطر الكلام

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
4 مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز عطر الكلام
المواطن - فريق التحرير

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في آخر حلقات منافسات عطر الكلام؛ إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، استطاع كل من المؤذن السعودي محمد آل الشريف، والبريطاني إبراهيم أسد، واللبناني رهيف الحاج، والإندونيسي ضياء الدين، إبهار لجنة تحكيم المسابقة بأدائهم الذي تميّز بتوظيفهم للمقامات الصوتية المتنوعة، واستخدام الطبقات العلوية والسفلية في رفع الأذان، للتنافس على المركز الأول الذي سيُكشف عنه وعن بقية المراكز الأخرى لفئتي الأذان والتلاوة في الحلقة الأخيرة من البرنامج عصر غد الجمعة.

دقة متناهية

واتسم أداء المتسابقين في حلقة اليوم بالدقة المتناهية، والانفعالات المشبَّعة بالقوة والإحساس والمساحات الصوتية المتنوعة، إضافة إلى الانتقالات العذبة والسلسة بين الجواب والقرار في جمل وألفاظ الأذان التي شهدت ألوانًا من الأداء النغمي المتآلف مع كل مقام في روحه ونوعه.

إعلان الفائزين

وخلال حلقة غد الجمعة ستُعلن بالترتيب أسماء الفائزين العشرة من فئة الأذان، إضافة إلى المتسابقين الآخرين من فئة التلاوة، وسيتم تكريمهم بجوائز هي الأكبر من نوعها في جميع مسابقات القرآن والأذان على مستوى العالم، إذ يزيد مجموعها على 12 مليون ريال.

وتهدف المسابقة التي تأتي بشراكة استراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي لإظهار ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في تلاوة القرآن ورفع الأذان، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته، إضافة إلى تكريم المواهب الإبداعية في التلاوة والأذان، واستحداث برنامج يبرز جماليات القرآن وتلاواته المتنوعة.

عطر الكلام

ويسلط برنامج عطر الكلام الذي يُبث يوميًا خلال شهر رمضان على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية، الضوء على الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، كما يسهم في تبصير المشاركين والمشاهدين بملاحظات المحكّمين في الأحكام التجويدية والقراءات والمقامات الصوتية الأساسية والفرعية.

ويعد برنامج عطر الكلام أحد مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي أطلقتها عام 2019، لاستحداث مسابقة عالمية تستهدف المواهب الصوتية المميزة في تلاوة القرآن، ورفع الأذان، وخصصت لها جوائز مالية ضخمة يزيد مجموعها عن 12 مليون ريال.

انطلقت النسخة الأولى من البرنامج في مطلع رمضان 2022، على قناة السعودية، بمشاركة مجموعة من أفضل الأصوات على مستوى العالم، وتعود المسابقة في عام 2023، على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية يوميًّا عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الرياض، شارك في نسختي المسابقة الأولى والحالية ما يزيد عن 90 ألف مشترك، لأكثر من 160 دولة، أمام عدد من المحكّمين المتخصصين في القراءات والأصوات والمقامات.

الهيئة العامة للترفيه

تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في ‏المملكة، وتنميته وتوفير الخيارات ‏والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق المملكة، لإثراء الحياة ‏ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع ‏الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها. ‏

وتدعم الهيئة العامة للترفيه الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي ‏الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه. ‏

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