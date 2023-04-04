4 مباريات غدًا بـ دوري روشن السعودي

تُختتم منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات قوية، وسط صراع قوي من الفرق للتقدم في الترتيب.

موعد مباريات الغد

وتُقام مباراتان عند الساعة السابعة مساء غد، حيث يلعب الاتفاق مع ضمك على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويُلاقي الفتح فريق الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وتنطلق مواجهتان في دوري روشن السعودي عند الساعة 9:30 مساء، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الرائد على ملعب الأول بارك، ويلعب الفيحاء ضد الخليج على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم بالجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، ثم العدالة 18 نقطة، الخليج 17 نقطة، والباطن 15 نقطة.