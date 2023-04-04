4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد

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حدّدت هيئة تطوير المدينة المنورة أربع محطات لنقل المصلين إلى المسجد النبوي الشريف لأداء صلاة العيد غداً، وذلك امتداداً لخدمات النقل الترددي لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وتنطلق حافلات مشروع النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من محطات الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، وحي الخالدية لنقل المصلين من الأهالي والزائرين إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة”.
وحقق المشروع الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير المدينة المنورة والشركة الناقلة نجاحاً لافتاً للعام الثاني على التوالي، وساهم في توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام في المدينة المنورة، وتعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسية، وخفض مستوى التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات عوادم المركبات في الشوارع والمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية، وصولاً إلى رفع جودة مشاريع النقل وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.